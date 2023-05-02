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Марунин Александр Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Марунин
Имя
Александр
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 161
Источник
Скан
Оригинальная запись
26394. МАРУНИН, АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, 19 л. Гр. Нижегородск. у., Каменск. в., д. Бухина; — С. 27 зап. стр. п-ка г. Н.-Новгорода. Спекуляц., лиш. св. 6 м. условно.

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