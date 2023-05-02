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Маринский Петр Игнатович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Маринский
Имя
Петр
Отчество
Игнатович
Дата исполнения приговора
01 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 248
Источник
Скан
Оригинальная запись
8748. МАРИНСКИЙ ПЕТР ИГНАТОВИЧ, 48 л., Рязанск. у., Бахмачевск. в., с. Жалчина. Н. С. 4 р. Рязанск. у. Ст. 140, лиш. св. 1 г. Исп. 1 марта 923.

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