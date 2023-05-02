Гриншпун Исаак Иосифов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гриншпун
- Имя
- Исаак
- Отчество
- Иосифов
- Дата исполнения приговора
- 30 декабрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 135
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18126. ГРИНШПУНЪ, ИСААКЪ ІОСИФОВЪ (онъ же Гриншпутъ), 18 л. Мщ. г. Винницы; — М. С. 1 уч. Брацлав. окр., 30 Дек. 910, 16, 173 и 1 ч. 177 М., по сов. съ приг. М. С. 2 уч. Винницк. окр. отъ 20 Дек. 910 г. (174 М., тюр. 3 м.), тюр. 6 м. Исп. 30 Дек. 910.
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