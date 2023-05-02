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Солощенко Иван Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Солощенко
Имя
Иван
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
06 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 251
Источник
Скан
Оригинальная запись
8695. СОЛОЩЕНКО ИВАН АНДРЕЕВИЧ, 22 л., Ставропольск. окр., Медвежинск. р., Дмитриевск. в. Н. С. 16 уч. Армавирск. окр. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 6/ІІІ—26.

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