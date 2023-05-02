Давыденок Василий Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Давыденок
- Имя
- Василий
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 05 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 61
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14488. ДАВЫДЕНОК, ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 27 л. Гр. Городокск. у., Горковск. в., д. Ольшаники; — Н. С. 6 уч. Городокск. у. Винокурен., лиш. св. 5 л. Исп. 5 июля 920.
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