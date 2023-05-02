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Беделев Джумабай Веделев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Беделев
Имя
Джумабай
Отчество
Веделев
Дата исполнения приговора
18 октябрь 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 30
Источник
Скан
Оригинальная запись
129956. БЕДЕЛЕВЪ, ДЖУМАБАЙ ВЕДЕлевъ. Кирг. Чагатаевск. в., Чимкент. у., 43 л.; М. С. 2 уч. Чимкент. у., 169 М., тюр. 4 м. Исп. 18 Окт. 908.

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