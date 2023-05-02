Беделев Джумабай Веделев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Беделев
- Имя
- Джумабай
- Отчество
- Веделев
- Дата исполнения приговора
- 18 октябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 30
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129956. БЕДЕЛЕВЪ, ДЖУМАБАЙ ВЕДЕлевъ. Кирг. Чагатаевск. в., Чимкент. у., 43 л.; М. С. 2 уч. Чимкент. у., 169 М., тюр. 4 м. Исп. 18 Окт. 908.
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