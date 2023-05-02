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Шутц Елизавета Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шутц
Имя
Елизавета
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
16 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 370
Источник
Скан
Оригинальная запись
12296. ШУТЦ, ЕЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА, 34 л. Гр. Каинск. у., Иткульск. в., д. Каинской; — Н. С. 4 уч. Петергофск. у. Убийство, лиш. св. 5 л. Исп. 16 нояб. 920.

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