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Глуховцев Егор Леонтьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Глуховцев
Имя
Егор
Отчество
Леонтьевич
Дата исполнения приговора
29 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 40
Источник
Скан
Оригинальная запись
1511. Глуховцев Егор Леонтьевич, 25 л., Курск. г., Грайворонск. у., Миропольск. в., с. В.-Рыбиц. Курск. Г. С. Ст. 2 ч. 105, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 29/ІѴ—26.

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