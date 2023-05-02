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Рыжиков Максим Максимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рыжиков
Имя
Максим
Отчество
Максимович
Дата исполнения приговора
06 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 305
Источник
Скан
Оригинальная запись
11266. Рыжиков Максим Максимович, 18 л., Томск. г., Щегловск. у., Крапивинск. в., пос. Чернолесского. Сибирск. Крайсуд. Ст. ст. 95, 142, лиш. св. 2 г. 8 м. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 6 мар. 926.

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