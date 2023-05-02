Баутин Яков Филиппов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Баутин
- Имя
- Яков
- Отчество
- Филиппов
- Дата исполнения приговора
- 26 апрель 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 22
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 100810. БАУТИНЪ, ЯКОВЪ ФИЛИПповъ, 38 л. Лиш. ос. пр. мзъ мщ. г. Бирска, рд. въ с. и в. Аскинѣ, Бирск. у.; — Уфимск. О. С., 26 Апр. 911, 152 и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 7 Марта 911 г. (2 ч. 1655 У., арест. отд. 3½ г.), арест. отд. 3½ г. Исп. 30 Іюня, счит. ср. съ 7 Марта 911. | 908 14815 1 ч. 1655 У. | 901 79887 169 М. | 904 20387 169 М. | 98 67512 119 М.
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