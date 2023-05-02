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Абитов Миряс

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Абитов
Имя
Миряс
Дата исполнения приговора
16 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 12
Источник
Скан
Оригинальная запись
44654. АБИТОВЪ, МИРЯСЪ. Башк. Челябин. у., Мухамедкулуевск. в., д. Селяевой, 33 л.; — Екатеринбург. О. С. (во 2 р.), 4 п. 134, 135 и 1 ч. 1465 У. и Выс. маниф. 904 г., съ лиш. нѣк. пр., тюр. 5 м. и 10 дн. Исп. 16 Мая 905. | 903 29487 170 М.

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