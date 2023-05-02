Бондаренко Иван Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бондаренко
- Имя
- Иван
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 07 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 39
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130200. БОНДАРЕНКО, ИВАНЪ АНТОНОВЪ. К. Изюмск. у., Бѣлянск. в., д. 2 Бѣленькой, 29 л.; — Харьков. О. С. 16 Мая 909, 149 и 4 п. 269¹ У., тюр. 4 м. Исп. 7 Окт. 909.
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