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Шешин Александр Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шешин
Имя
Александр
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 285
Источник
Скан
Оригинальная запись
30468. ШЕШИН, АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ, 50 л. Гр. Орловск. у., Коврижск. в., д. Хохлова; — Н. С. 1 уч. Орловск. у. Агит. пр. Сов. власти, лиш. св, 1 г. и 6 м., по амн. нак. замен. пр. р. 1 г. условно.

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