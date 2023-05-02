Дорохина Мария Дмитриевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дорохина
- Имя
- Мария
- Отчество
- Дмитриевна
- Дата исполнения приговора
- 25 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 117
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4067. ДОРОХИНА МАРИЯ ДМИТРИЕВНА, 26 л., Ряжск. у., Подвисловск. в. и с. Н. С. 1 р. Ряжск. у. Ст. 140, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 5 л. Исп. 25 мая 923.
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