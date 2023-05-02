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Федотова Анилина Антоновна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Федотова
Имя
Анилина
Отчество
Антоновна
Дата исполнения приговора
22 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 301
Источник
Скан
Оригинальная запись
10416. ФЕДОТОВА АНИЛИНА АНТОНОВНА, 58 л., Донск. окр, Константиновск. станицы, хутора Савельева. Н. С. 11 уч. Донск. окр. Ст. ст. 79, 86, 88, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 22/Ѵ—26.

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