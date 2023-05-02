Нейланд Оттокар-Карл-Эдуард Карлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Нейланд
- Имя
- Оттокар-Карл-Эдуард
- Отчество
- Карлов
- Дата исполнения приговора
- 30 апрель 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 361
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 90306. НЕЙЛАНДЪ, ОТТОКАРЪ-КАРЛЪ- Эдуардъ Карловъ. Лиш. ос. пр. изъ цех. г. Риги, 25 л.; — Ряжск. О. С., 1 ч. 1647 У., арест. отд. 1 г. Исп. 30 Апр. 908. | 906 72158 172 М. | 99 83937 1643 У., по сов. съ приг., напеч. въ 99 г. № 75837. | 904 68184 1642 У.
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