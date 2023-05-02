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Демидов Андрей Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Демидов
Имя
Андрей
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
10 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 109
Источник
Скан
Оригинальная запись
3798. ДЕМИДОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 29 л., Тутаевск. у., Рыжиковск. в., с. Серкина, б. Петроградск. Губсуд Ст. ст. 106 ч. 1, 113 ч. 1 и 187, лиш. св. и пор. пр. 3 г. Исп. 10 сент. 923.

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