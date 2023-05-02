Демидов Андрей Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Демидов
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 10 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 109
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3798. ДЕМИДОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 29 л., Тутаевск. у., Рыжиковск. в., с. Серкина, б. Петроградск. Губсуд Ст. ст. 106 ч. 1, 113 ч. 1 и 187, лиш. св. и пор. пр. 3 г. Исп. 10 сент. 923.
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