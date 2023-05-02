Быков Гавриил Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Быков
- Имя
- Гавриил
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 26 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 55
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 143636. БЫКОВЪ, ГАВРІИЛЪ ПЕТРОВЪ. Мщ. г. Ром.-Борисоглѣбска, 29 л., рд. въ д. Харитонцевѣ, Савинск. в., Ром.-Борисоглѣб. у.; — Ярослав. О. С. 24 Сент. 909, 114, 9 и 1 ч. 1655 У., съ лиш. ос. пр., тюр. 1 г. Исп. 26 Окт. 909. | 908 57702 170 М., по слож. съ нак. по приг., напеч. въ 908 г. № 1468. | 907 1149 169 М.
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