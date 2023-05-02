Чуйкин Степан Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чуйкин
- Имя
- Степан
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 15 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 454
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141317. ЧУЙКИНЪ, СТЕПАНЪ АНДРЕЕВЪ. К. Рославльск. у., в. и с. Ворошилова, 17½ л.; — М. С. Якиманск. уч. г. Москвы 15 Окт. 909, 169, 8 п. 170 и 172 М. (покуш.), тюр. 3 м. Исп. 15 Окт. 909. | 909 111294 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.