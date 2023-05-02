Скобелева Ирина
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Скобелева
- Имя
- Ирина
- Дата исполнения приговора
- 11 декабрь 1906
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 276
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45182. СКОБЕЛЕВА, ИРИНА (внѣбр.). К. Рѣжицк. у., Ружинск. в., д. Горъ, 31 г.; — Рѣжицк. Г. С., 16 и 8 п. 170 М., по сов. съприг. Люцин. Г. С., отъ 11 Дек. 906 г., тюр. 5 м. Исп. 1 Мал. счит. ср. съ 11 Дек. 906. | 906 45277 169 М.
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