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Добрыднев Петр Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Добрыднев
Имя
Петр
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
26 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 114
Источник
Скан
Оригинальная запись
3971. ДОБРЫДНЕВ ПЕТР ФЕДОРОВИЧ, 46 л., Иркутск, г. Н. С. 2 уч. Кузнецк. у. Ст. ст. 86. 114 ч. 1, 180 п. п. «б», «в», 222, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 5 л. Исп. 26 сент. 923.

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