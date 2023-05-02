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Тянав Томас Адов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тянав
Имя
Томас
Отчество
Адов
Дата исполнения приговора
30 июнь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 475
Источник
Скан
Оригинальная запись
154802. ТЯНАВЪ, ТОМАСЪ АДОВЪ. К. Эзельск. у., Пихтласк. в., д. Кайлокъ, 39 л., рд. въ г. Ригѣ; — Рижск. О. С., 134, 135, 152 и 1 п. 1 ч. 1647 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 11 Сент. 908 г. (1 ч. 1647 У., тюр. 4 м.), арест. отд. 1½ г. Исп. 30 Іюня 909. | 906 52451 169 М. | 901 70338 169 М.

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