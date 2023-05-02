Улицкий Янкель Абрамов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Улицкий
- Имя
- Янкель
- Отчество
- Абрамов
- Дата исполнения приговора
- 05 апрель 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 545
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 95690. УЛИЦКІЙ, ЯНКЕЛЬ АБРАМОВЪ. Сс.-посел. Селенгинск. у., Тулунтаевск. в., 36 л., рд. Васильков. у., въ м. Бѣлой-Церкви; — Иркутск. С. П., 152, 977 и 2 ч. 1651 У. и 467 У. о сс., врем. зав. раб. 4 г. Исп. 5 Апр. 908. | 93 109993 296, 977, 1454 и 1645 У.
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