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Лебедева Вера Дмитриевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лебедева
Имя
Вера
Отчество
Дмитриевна
Дата исполнения приговора
__ июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 226
Источник
Скан
Оригинальная запись
7977. ЛЕБЕДЕВА ВЕРА ДМИТРИЕВНА, 55 л., г. Алексина. Н. С. 1 уч. Алексинск. у. Ст. 140, лиш. св. 1 г. Исп. в июне 923.

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