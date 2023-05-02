Геллер Абрам Гиршев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Геллер
- Имя
- Абрам
- Отчество
- Гиршев
- Дата исполнения приговора
- 18 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 62
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46014. ГЕЛЛЕРЪ, АБРАМЪ ГИРШЕВЪ. Мщ. м. Биржъ, Поневѣж. у., 18 л., рд. въ к. Вобольникахъ, т. же у.; — Г. С. 2 уч. г. Ковны (въ 3 р.), 169 М., тюр. 3 м. Исп. 18 Мая 905. | 904 77847 170 М. | 903 30981 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.