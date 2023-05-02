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Толстов Степан Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Толстов
Имя
Степан
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
05 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 257
Источник
Скан
Оригинальная запись
29568. ТОЛСТОВ, СТЕПАН ИВАНОВИЧ, 23 л. Гр. Бийск. у., Нижне-Чарьинск. в. и с.; — С. 40 зап. стр. п-ка зап.-сиб. окр. Должн. прест., лиш. св. 1 г. Исп. 5 нояб. 920.

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