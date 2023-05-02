Долгополов Михаил Гаврилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Долгополов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Гаврилов
- Дата исполнения приговора
- 31 декабрь 1903
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 112
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37970. ДОЛГОПОЛОВЪ, МИХАИЛЪ ГАВриловъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. пос. Колпина, 28 л.; — Новгородск. О. С., 114, 134, 135, 9 и 1 ч. 1655 У., тюр. 1 г. Исп. 31 Дек. 903. | 907 80553 169 М. | 904 66039 1643 У. | 906 76794 169 М. | 903 63291 169 М.
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