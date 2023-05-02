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Алексеев Василий Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Алексеев
Имя
Василий
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
16 апрель 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 7
Источник
Скан
Оригинальная запись
121. АЛЕКСЕЕВ, ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 28 л. Гр. Опочецк. у., Синеникольск. в., д. Найденова; — Н. С. по важнейш. дел. Островск. у. Кража, лиш. св. 9 м. Исп. 16 апр. 919.

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