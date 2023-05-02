Луппо Платонида Флегонтовна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Луппо
- Имя
- Платонида
- Отчество
- Флегонтовна
- Дата исполнения приговора
- 18 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 236
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8342. ЛУППО ПЛАТОНИДА ФЛЕГОНТОВНА, 35 л., Полтавск, у., Чутовск. в., с. Искорки. Костромск. Губсуд. Ст. 140, лиш. св. 3 г. Исп. 18 июля 923.
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