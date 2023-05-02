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Фын-Ю-Дзы Александр

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фын-Ю-Дзы
Имя
Александр
Дата исполнения приговора
30 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 270
Источник
Скан
Оригинальная запись
29986. ФЫН-Ю-ДЗЫ, АЛЕКСАНДР. Китайск. п.; — Н. С. 1 уч. Орловск. у. Мошеннич., лиш. св. 1 г. и 6 м., по амн. нак. сокр. до 1 г. Исп. 30 дек. 920.

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