Шумилин Даниил Митрофанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шумилин
- Имя
- Даниил
- Отчество
- Митрофанов
- Дата исполнения приговора
- 28 февраль 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 286
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37028. ШУМИЛИНЪ, ДАНІИЛЪ МИТРОфановъ. К. Бобров. у., в. и с. Верхо-Тишанки, 27 л.; — З. Н. 7 уч. Бобров. у., 169, 1 и 3 П. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 28 Февр. 905.
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