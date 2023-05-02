Смирнов Василий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Василий Павлович

Смирнов Василий Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Смирнов
Имя
Василий
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
10 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 260
Источник
Скан
Оригинальная запись
9212. СМИРНОВ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ, 20 л., Череповецк. у., Пачевск. в., д. Демидова. Н. С. 3 уч. Череповецк. у. Ст. ст. 149 ч. 2 и 228, лиш. св. и пор. пр. 5 л. Исп. 10 окт. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.