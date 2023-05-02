Горбунов Михаил Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Горбунов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 16 май 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 102
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 100525. ГОРБУНОВЪ, МИХАИЛЪ МИХАЙЛОВЪ, Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Нерехты, 32 л., рд. въ д. Глазовѣ, Александровск. в., Нерехтск. у.; — Костромск. О. С., 134, 149, 152 и 1657 У., по слож. съ наказ. по приг., напеч. въ 909 г. № 63745 и по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 32514, пост. по сов. съ приг. напеч. въ 906 г. № 34731, каторж. раб. 11 л. и 2 м., къ один. заключ. на 35 дн. Исп. 16 Мая 909.
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