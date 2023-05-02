Тасова Ольга Яковлевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тасова
- Имя
- Ольга
- Отчество
- Яковлевна
- Дата исполнения приговора
- 11 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 253
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29433. ТАСОВА, ОЛЬГА ЯКОВЛЕВНА. Гр. Дорогобужск. у., Егорьевск. в., д. Шмышно; — Н. С. Замоскворецк. р. Пятницко-Якиманск. отд. г. Москвы. Торг. спирт., пр. р. 1 г. условно и штр. 100 т. р. Исп. 11 марта 920.
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