Елисеева Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлисеева Александра Васильевна

Елисеева Александра Васильевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Елисеева
Имя
Александра
Отчество
Васильевна
Дата исполнения приговора
15 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 125
Источник
Скан
Оригинальная запись
4366. ЕЛИСЕЕВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА, 25 л., Чухломск. у., Бушневск. в., д. Федюнино. Н. С. по дел. о самогон. б. г. Петрограда. Ст. 140, лиш. св. 3 г. Исп. 15 дек. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.