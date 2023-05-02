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Алифиренко Андрей Герасимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Алифиренко
Имя
Андрей
Отчество
Герасимов
Дата исполнения приговора
07 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 11
Источник
Скан
Оригинальная запись
129430. Алифиренко, Андрей герасимовъ. К. Изюмск. у., Бѣлянск. в., д. 2 Бѣленькой, 41 г.; — Харьковск., О. С., 149 и 4 п. 269¹ У., тюр. 4 м. Исп. 7 Окт. 909.

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