Домбровский Иван Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Домбровский
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 07 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 81
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46547. ДОМБРОВСКІЙ, ИВАНЪ ИВАНОВЪ. Раб. окл. г. Риги, 26 л.; — СПБ. С. П., 134, 135, 1666 и 1681 У. и Выс. маниф. 904 г., съ лиш. ос. пр., тюр. 5 м. и 10 дн. Исп. 7 Мая 905.
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