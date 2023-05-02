Новиков Виктор Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Новиков
- Имя
- Виктор
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 19 март 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 295
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 105789. НОВИКОВЪ, ВИКТОРЪ НИКОЛАЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Архангельска, 38 л., рд. въ г. Царскомъ-Селѣ; — Москов. О. С., 13 и 1692 У., по сов. съ приг. М. С. Симоновск. уч. отъ 26 Іюня 908 г. (977 У.—т. 3 м.), тюр. 1 г. Исп. 19 Марта 909. 10 Янв. 906 г. Москов. О. С., по 1666 У.—арест. отд. 1½ г. 904 35388 175 М. | 98 95303 977 и 1692 У. 902 99716 977 У. | 94 4965 169 М. 901 5564 977 У. | 92 101732 1682 У.
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