Бицал Михаил Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бицал
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 23 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 34
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130068. БИЦАЛЪ, МИХАИЛЪ (МИКЕЛЬ) Ивановъ. К. Вольмарск. у., Лапьерск. в., 38 л.; — М. С. 1 уч. г. Риги 13 Окт. 909, 169, 8 п. 170 и 172М., тюр. 6 м. Исп. 23 Окт. 909. | 908 г. М. С. 2 уч. г. Риги, 169 М.—тюр. 1½ м. | 907 38298 50 М. | 904 г. М. С. 12 уч. г. Риги, 170 М.—тюр. 8 м.
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