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Первухин Кузьма Миронов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Первухин
Имя
Кузьма
Отчество
Миронов
Дата исполнения приговора
__ март 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 394
Источник
Скан
Оригинальная запись
91271. ПЕРВУХИНЪ, КУЗЬМА МИРОионъ. К. Киренск. у., Ичерск. в., с. Дубровскаго, 38 л., рд. Тобольск. у., Бейгишевск. в., въ д. Тахматовой; — Иркутск. О. С. (во 2 р.; въ 1 р. Тобольск. Губ. С.), 134, 135, 149. 150 и 285 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. въ Мартѣ 908.

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