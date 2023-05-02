Вепринцев Федот Максимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вепринцев
- Имя
- Федот
- Отчество
- Максимов
- Дата исполнения приговора
- 07 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 51
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45723. ВЕПРИНЦЕВЪ, ФЕДОТЪ МАКСИмовъ. К. Ефремов. у., в. и с. Дмитріевскаго, 35 л.; — Тульск. О. С. (въ 5 р.), 114, 134, 135, 1647, 9 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 7 Іюня 905. | 904 48489 1655 У. | 99 1184 170 М. | 902 11305 170¹ М. | 92 70270 170 М.
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