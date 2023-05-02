Рябов Максим Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рябов
- Имя
- Максим
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 22 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 241
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8526. РЯБОВ МАКСИМ ВАСИЛЬЕВИЧ, 28 л., Свободненск. у., Серебрянск. в., д. Бордогон. В. Т. 5 отд. Краснознамен. арм. Ст. ст. 85 ч. 3, 205-б, лиш. св. 6 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 22 ноября 923.
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