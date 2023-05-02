Тарасов Петр Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТарасов Петр Спиридонович

Тарасов Петр Спиридонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тарасов
Имя
Петр
Отчество
Спиридонович
Дата исполнения приговора
24 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 260
Источник
Скан
Оригинальная запись
9008. ТАРАСОВ ПЕТР СПИРИДОНОВИЧ, 42 л., Курганск. окр., Половинск. р., с. Золотого. Н. С. 17 р. Курганск. окр. Ст. ст. 176, 196, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 24/ѴІ—26.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close