Байков Архип Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Байков
- Имя
- Архип
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 28 июнь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 11: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 16
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 70944. Байковъ, Архипъ Яковлевъ. Лиш. ос. пр. изъ кр. Осташковск. у., Дмитровск. в., д. Старой Выжлятниковой, 60 л.; — Тверск. О. С., 152 и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 11 Дек. 906 г., арест. отд. 3½ г., Исп. 28 Іюня 907. | 903 10365 1655 У. | 85 46455 169 М. | 98 84461 1655 У. | 84 61193 169 М. | 93 94679 1642 У. | 83 84050 169 М. | 90 11375 1655 У.
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