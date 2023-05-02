Максименко Петр Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Максименко
- Имя
- Петр
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 10 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 243
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8561. МАКСИМЕНКО ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ, 32 л., Кубано-Черноморск. обл., станицы Ново-Джерелневской. Кубано-Черноморск. Облсуд. Ст. ст. 105, 109, 116, 180 п. «д», лиш. св. 9 л. 5 м. 6 д. и пор. пр. 3 г. Исп. 10 авг. 923.
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