Куракин Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуракин Василий Иванович

Куракин Василий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Куракин
Имя
Василий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
24 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 216
Источник
Скан
Оригинальная запись
7627. КУРАКИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 50 л., Угличск. у., Сигорск. в., д. Пащьково. Н. С. 5 уч. Угличск. у. Ст. 140а, лиш. св. 8 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 24 мая 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.