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Коротков Петр Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коротков
Имя
Петр
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
__ декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 189
Источник
Скан
Оригинальная запись
6647. КОРОТКОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ, 21 г., Подольск. у., Щебанцевск. в., д. Юсупово, Московск. Губсуд, Ст. ст. 197 и 205, лиш. св. и пор. пр. 3 г., Исп. в декабре 923.

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