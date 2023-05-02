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Фогель Иоганес Иоганнович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фогель
Имя
Иоганес
Отчество
Иоганнович
Дата исполнения приговора
28 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 306
Источник
Скан
Оригинальная запись
10608. ФОГЕЛЬ ИОГАНЕС ИОГАННОВИЧ, 22 л., Марксштадтск. к., с. Орловского. Н. С. 18 уч. Марксшадтск. к. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 1½ г. П. в. з. с. 28/ѴІІІ—26.

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