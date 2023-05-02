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Дубовиков Филипп Осипович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дубовиков
Имя
Филипп
Отчество
Осипович
Дата исполнения приговора
19 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 118
Источник
Скан
Оригинальная запись
4132. ДУБОВИКОВ ФИЛИПП ОСИПОВИЧ, 35 л., Никольск. у., Аргуновск. в., с. Пичуга. Северо-Двинск. Губсуд. Ст. ст. 105, 197, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 1 г. Исп. 19 ноября 923.

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