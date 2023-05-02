Филимонов Павел Александров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Филимонов
- Имя
- Павел
- Отчество
- Александров
- Дата исполнения приговора
- 07 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 425
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140531. ФИЛИМОНОВЪ, ПАВЕЛЪ АЛЕКСАНДРОВЪ. Мщ. пос. Дубовки, Царицын. у., 23 л.; — Саратов. О. С. 7 Окт. 909, 134, 135 и 1 ч. 1647 У., арест. отд. 1 г. Исп. 7 Нояб. 909. | 908 135711 169 М. | 908 116471 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.