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Филимонов Павел Александров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Филимонов
Имя
Павел
Отчество
Александров
Дата исполнения приговора
07 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 425
Источник
Скан
Оригинальная запись
140531. ФИЛИМОНОВЪ, ПАВЕЛЪ АЛЕКСАНДРОВЪ. Мщ. пос. Дубовки, Царицын. у., 23 л.; — Саратов. О. С. 7 Окт. 909, 134, 135 и 1 ч. 1647 У., арест. отд. 1 г. Исп. 7 Нояб. 909. | 908 135711 169 М. | 908 116471 169 М.

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